Dilei.it - Sanremo, la Rai presenta ricorso: “Non esiste Festival senza di noi”

Leggi su Dilei.it

Alla vigilia della 75esima edizione deldi, la Rai hatocontro la sentenza del Tar della Liguria, che aveva giudicato illegittimo l’affidamento diretto dell’organizzazione deldella Canzone Italiana alla tv di Stato da parte del Comune di. Ma la difesa si basa sull’idea che “il marchio è inscindibile dal format” e dunque nonRai., ildella Rai contro la sentenza del TarLo scorso dicembre era stata diramata la decisione in 58 pagine del Tar della Liguria con conseguenze significative per il settore televisivo e musicale: “È illegittimo l’affidamento diretto alla Rai, da parte del Comune di, dell’organizzazione del. Per il 2024-2025: fatta salva la prossima edizione, dal 2026 si dovrà procedere con una gara aperta agli operatori del settore”.