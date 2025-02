Quotidiano.net - Sanremo, la Rai ha fatto ricorso contro la sentenza del Tar

Il Festival dilontano dalla Rai? Nei fatti probabilmente questo non avverrà mai, visto che per mettere in moto una macchina organizzativa così mastodontica servono risorse economiche e professionali che in pochissimi in Italia potrebbero anche solo affermare di avere. Il dato diè che dopo ladel Tar della Liguria arrivata nei mesi scorsi, la Rai ha presentato. "I Giudici amministrativi - aveva sottolineato la Rai - hanno confermato l'efficacia della convenzione stipulata tra Rai e il Comune diper l'edizione 2025, nonché la titolarità in capo a Rai del format televisivo da anni adottato per l'organizzazione del Festival. Il Tar Liguria ha giudicato irregolari soltanto le delibere con le quali il Comune diha concesso in uso esclusivo a Rai il marchio 'Festival della Canzone Italiana', nonché alcuni servizi ancillari erogati in occasione dell'organizzazione del Festival stesso".