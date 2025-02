Secoloditalia.it - Sanremo, Cristicchi all’Ariston con stoccata a Amadeus e un brano da 5 anni nel cassetto: torna il cantautorato finalmente

Simonesul palco di, con tutto il carico emozionale dei suoi testi e l’amore per ilche, riconosce tra mestizia e intraprendenza comunicativa, «è stato meno considerato in passato». Una stoccatina in punta di fioretto alle precedenti edizioni del Festival targate, decisamente più attente a sonorità orecchiabili e a testi di facile presa sul pubblico giovanile.al Festival in nome del, «meno considerato in passato»«Il mio è un colore all’interno di questo mosaico che Carlo Conti ha voluto creare. Sono contento e lo ringrazio per aver riportato i cantautori a. Ci sono artisti meravigliosi», ha voluto sottolineare Simoneincontrando la stampa a Milano in occasione della sua partecipazione al Festival dicon ilQuando sarai piccola.