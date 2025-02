Unlimitednews.it - Sanremo, Conti “Preoccupato per polemiche? No, tutta fuffa”

ROMA (ITALPRESS) – Come faccio a vivere così serenamente l’attesa del Festival? “Forse sono ancora più imperturbabile di quello che sembra. Il motivo? Prima di tutto per carattere, sono sempre stato così, questo mestiere bisogna goderselo, siamo fortunati, deve essere un divertimento non angoscia”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Carlo, conduttore della kermesse musicale ligure, che oggi è stato ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Non è per nulladalle moltefatte attorno al Festival? “Ma no, sono solo fumo,. E’ tutto tranquillissimo: le prove vanno bene, i cantanti sono felici e luci fantastiche come la regia”. Possibile non ci sia proprio nulla che la preoccupi? “Sì. Forse sabato arriva il maltempo e va via il sole: così non potrò abbronzarmi.