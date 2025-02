Lettera43.it - Sanremo 2025, tutti i testi ufficiali delle canzoni in gara

Sono usciti iinal Festival di. 29 i cantanti che, dall’11 al 15 febbraio, si esibiranno sul palco dell’Ariston per parlare di amore, vita, adolescenti, donne e depressione. Di seguito l’elenco deipubblicati da Tv Sorrisi ediTesto di Incoscienti giovani di Achille LauroOh. bambinaTutto quello che hai passato è un’universitàE tuo padre non tornava la seraL’hai visto solo di schienaLui non sa cosa è stare insiemeNo, lo so gli vuoi beneL’amore è come una pioggia sopra Villa BorgheseE noi stiamo annegando, naufragando è un romanzoSono solo a fare a botte con gli amici mieiSto strisciando verso il letto e non ci seiAmore mio veramenteSe non mi ami muoio giovaneTi chiamerò da un autogrillTra cento vite o giù di lìDi amore muori veramenteSe non ti amo fallo tu per meTi cercherò in un vecchio filmPer sempre noi incoscienti giovaniIncoscienti giovaniOh.