.com - Sanremo 2025, tutti i testi delle 29 canzoni in gara

Leggi su .com

A una settimana dalla prima serata sono stati pubblicati i29dei Big inal Festival diCresce l’attesa in vista dell’inizio del Festival di. Manca solo una settimana alla serata di debutto della kermesse, condotta da Carlo Conti. Sono stati pubblicati i29dei Big in. Tra i temi più gettonati c’è come sempre l’amore, declinato in varie sfaccettature. Particolare attenzione verso le relazioni familiari. Poco sociale, presente solo con Rocco Hunt e Willie Peyote. Ecco di seguito.Achille Lauro – Incoscenti giovaniOh. bambinaTutto quello che hai passato è un’universitàE tuo padre non tornava la seraL’hai visto solo di schienaLui non sa cosa è stare insiemeNo, lo so gli vuoi beneL’amore è come una pioggia sopra Villa BorgheseE noi stiamo annegando, naufragando è un romanzoSono solo a fare a botte con gli amici mieiSto strisciando verso il letto e non ci seiAmore mio veramenteSe non mi ami muoio giovaneTi chiamerò da un autogrillTra cento vite o giù di lìDi amore muori veramenteSe non ti amo fallo tu per meTi cercherò in un vecchio filmPer sempre noi incoscienti giovaniIncoscienti giovaniOh.