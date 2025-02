Dilei.it - Sanremo 2025, tra cachet stellari e sponsor milionari: supera il record dell’anno scorso

Il Festival disi prepara a brillare più che mai. Tra ospiti di fama mondiale,, l’edizione di quest’anno promette di battere ogni.E non solo in termini di ascolti: il giro d’affari che ruota intorno alla kermesse canoradi gran lunga quello delle precedenti edizioni, trasformandoin un evento che muove milioni e affascina non solo per la musica, ma anche per i numeri incredibili che lo caratterizzano.e ospiti internazionaliSi sa, ogni anno la curiosità si accende non solo sulle canzoni, ma anche suidi chi calca il palco dell’Ariston. Nel, il Carlo Conti porterà a casa circa 450.000 euro, mentre i co-conduttori percepiranno compensi intorno ai 25.000 euro a serata.Ma i veri protagonisti del gossip sono sempre gli ospiti internazionali: dopo che John Travolta ha fatto discutere l’annocon il suo ingaggio da favola, c’è attesa per scoprire chi sarà la star che farà lievitare ancora di più i numeri di questa edizione.