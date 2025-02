Lapresse.it - Sanremo 2025, sindaco Mager: “Cresciuto con mito Ramazzotti ora tifo Giorgia”

“Oggi splende il sole aquindi mi sento particolarmente felice. Se sono emozionato per il mio primoda? Un pochettino sì perché si tratta di un’esperienza nuova che sicuramente sarà molto coinvolgente e quindi ci saranno dei momenti di forte emozione. Tutto l’apparato diè stato preparato in maniera perfetta, impeccabile anche perché i miei uffici sono composti da persone competenti. Tra l’altro con esperienza giusta e l’organizzazione della Rai molto collaudata. Dunque da questo punto di vista sono molto tranquillo”.Così a LaPresse ildi, Alessandro, a una settimana esatta dalla prima serata del 75esimo Festival della canzone italiana. Dove si stimano in città “almeno 50 mila persone”, la previsione del primo cittadino, che mette in risalto i dati: “I residenti sono circa 55 mila, ma la città ha un patrimonio residenziale quasi praticamente triplo perché oltre ai residenti ci sono tantissime seconde case ed è anche probabile che in questo periodo i proprietari, che sono perlopiù di Torino, Milano e delle regioni del nord, possano venire a passare il weekend a”.