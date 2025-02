Dilei.it - Sanremo 2025, Serena Brancale canta Anema e core. Testo e di cosa parla la canzone

Leggi su Dilei.it

, tra i grandi ritorni, c’è anche quello di. Lante, che aveva già partecipato tra le Nuove Proposte, torna al Festival con.Lasi presenta come un mix di stili che, in qualche modo, racconta una trasformazione: eccoe significato.al “Festival ditorna al Teatro Ariston. Un palco che, nel 2015, le ha permesso di vivere una delle esperienze più amate dainti prendendo parte alle Nuove Proposte della kermesse e che ora, grazie a Carlo Conti, la riporta con una nuova consapevolezza e un posto tra i Big.Per celebrare il proprio lavoro e i 10 anni dalla sua prima apparizione aha scelto dire: un brano che mixa italiano e dialetto e che, come spiegato dalla stessante, racconta un’attitudine che la rispecchia da sempre e che proverà a portare sul palco in modo maturo.