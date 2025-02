Dilei.it - Sanremo 2025, il retroscena sulla foto copertina (e i suoi misteri) a La volta buona

Leggi su Dilei.it

C’era da aspettarselo: anche quest’anno ladi TV Sorrisi e Canzoni dedicata aha scatenato un vero e proprio caso mediatico. Tra posizionamenti strategici, mani sospette e teorie cospirazioniste degne di un thriller hollywoodiano, l’immagine che riunisce i big in gara è diventata un enigma da risolvere, tra speculazioni e ironia social. A fare chiarezza è stato lo stesso Aldo Vitali, direttore del settimanale, che ospite a Laha svelato il dietro le quinte di questaormai virale.L’inganno (involontario): Fedez e il rebus dei posizionamentiCome da tradizione, laspeciale di TV Sorrisi e Canzoni raccoglie in un’unica immagine tutti gli artisti in gara al Festival.Quest’anno, però, le dinamiche organizzative hanno reso necessario un lavoro di post-produzione più complesso del solito.