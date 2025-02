Sanremo 2025 i testi delle canzoni | ecco le frasi chiave di ogni brano

Leggi su .com

(Adnkronos) – Con la pubblicazione deidisu 'Tv Sorrisi &' può iniziare, a una settimana dal via, la scoperta dei 29 brani in gara (tanti sono diventati dopo il ritiro di Emis Killa) in attesa di ascoltarli sul palco. Di seguito, per ognuno dei brani, l'inizio del testo .L'articolo, ilediproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.