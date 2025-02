Thesocialpost.it - Sanremo 2025, i testi delle canzoni e le strofe più belle: cosa vedremo sul palco

Conto alla rovescia quasi esaurito per il prossimo Festival di, che sarà condotto da Carlo Conti dopo la trionfale gestione di Amadeus nelle passate stagioni. Con la pubblicazione deidei brani da parte della testata “Tv Sorrisi &”, il pubblico si è subito scatenato nelle analisi e nei commenti, in attesa di sentire per la prima volta learrangiate. Adnkronos ha riportato lepiù importanti di ogni pezzo e l’incipit: eccoci aspetta all’Ariston.Leggi anche: Paura in Italia – L’albero crolla all’improvviso e si abbatte sull’autoAchille Lauro ‘Incoscienti Giovani’Incipit: “Oh. bambina/Tutto quello che hai passato è un’università/E tuo padre non tornava la sera/L’hai visto solo di schiena/Lui non saè stare insieme/No, lo so gli vuoi bene/L’amore è come una pioggia sopra Villa Borghese/E noi stiamo annegando, naufragando, è un romanzo/Sono solo a fare a botte con gli amici miei/Sto strisciando verso il letto e non ci sei.