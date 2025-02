Sanremo 2025, ecco le frasi chiave dei testi in gara

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Con la pubblicazione deidelle canzoni disu 'Tv Sorrisi & Canzoni', può iniziare ad una settimana dal via la scoperta dei 29 brani infestival (tanti sono diventati dopo il ritiro di Tony Effe), in attesa di ascoltarli sul palco. Di seguito, per ognuno dei brani, l'inizio del .