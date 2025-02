Notizie.com - Sanremo 2025, dramma Francesca Michielin: perché ha rischiato di non cantare più

Leggi su Notizie.com

torna sul palco dell’Ariston e lo fa dopo un periodo di profonda crisi: il ritorno e il suo brano rappresentano una rinascita.si prepara per, così come tutti gli altri 28 artisti che prenderanno parte alla kermesse che inizierà tra meno di dieci giorni. Per lei si tratta di un ritorno importante dopo il difficile momento passato, a seguito dell’operazione al rene.hadi nonpiù (Foto da Instagram –) – Notizie.comSul palco dell’Ariston porterà la sua canzone “Fango in paradiso”, brano che, secondo alcune indiscrezioni, parlerà di una rinascita. Per lei non è la prima volta sul palco dell’Ariston, dobbiamo fare un passo indietro e arrivare al 2016, quando si esibì esordendo all’Ariston con il brano “Nessun grado di separazione”.