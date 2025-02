Panorama.it - Sanremo 2025: cosa svelano i dati social (a una settimana dal Festival)

A unadall’inizio della 75esima edizione deldi, iconfermano ancora una volta il ruolo centrale della kermesse musicale nel panorama mediatico italiano. L’analisile condotta da Arcadia per XXI Secolo ha monitorato l’andamento delle conversazioni digitali e le performance degli account ufficiali e degli artisti in gara, evidenziando un crescente entusiasmo da parte del pubblico.L'analisi degli account ufficiali: @Rai (Arcadia)La presenzadelsi è rafforzata in maniera significativa nei due mesi precedenti l’evento (1° dicembre 2024 - 31 gennaio), con un incremento notevole dell’engagement sulle quattro principali piattaforme digitali: Instagram ha registrato un aumento del +434% di coinvolgimento, totalizzando 1,4 milioni di interazioni.