Sanremo 2025, chi veste gli artisti? I nomi dietro i look più attesi

Il Festival dinon è solo musica, è un vero e proprio spettacolo di stile. Ogni anno, il palco dell’Ariston si trasforma in una passerella scintillante dove gliraccontano se stessi non solo attraverso le loro canzoni, ma anche attraverso istudiati nei minimi dettagli.Con la settantacinquesima edizione ormai alle porte, cresce l’attesa per scoprire chi vestirà i protagonisti di, tra debutti sorprendenti, scelte audaci e la firma dei grandidella moda italiana e internazionale., chigli?Tra ipiù chiacchierati di questa edizione c’è Fabio Maria D’Amato, che dopo aver curato l’immagine di Chiara Ferragni torna al Festival come stylist di Irama, in gara con il brano Lentamente.D’Amato, con la sua nuova società Brave, è ormai un punto di riferimento nel settore, e c’è grande curiosità su come interpreterà lo stile del cantante, sempre attento alle tendenze.