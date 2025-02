361magazine.com - Sanremo 2025: cambiano i palinsesti, ma c’è anche chi lo sfiderà

andrà in onda la prossima settimana dall’11 al 15 febbraio e come ogni annoma stavolta non tuttidurante la messa in onda dialcuni programmi andranno in onda regolarmente. Nella serata del sabato, per esempio, Mediaset hha deciso di non mandare in onda “C’è posta per te” preferendo un film in replica. Mentre su Italia Uno andrà in onda uno speciale de “Le Iene”.La7 cambierà programmazione: sia “Propaganda Live” che il programma di Massimo Gramellini non andranno in onda, al loro posto: un “inedito Floris” e uno speciale su Musk.Leggi–> Grande Fratello, quando sarà la finale? Svelata la possibile dataAl contrario degli altri anni però sul Grande Fratello Mediaset non farà dietrofront. Il programma di Signorini andrà regolarmente in onda, stando a quanto è trapelato sinora.