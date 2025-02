Sanremo 2025 anche quest’anno si parla quasi solo d’amore | i testi innocui di Tony Effe e Fedez le eccezioni Willie Peyote Rocco Hunt e Lucio Corsi

Leggi su Open.online

Carlo Conti ci aveva ampiamente preparati, la stampa nazionale al termine dei preascolti l’aveva ampiamente confermato: le 30, ormai 29, canzoni in gara alla 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di, sonotutte del tutto innocue. Conti lo aveva anticipato a Pezzi, il podcast curato da tre decani del giornalismo musicale italiano, Andrea Laffranchi, Paolo Giordano e Luca Dondoni: «Si torna a cantare di famiglia e rapporti personali», e ancora «quello che è arrivato dai cantautori non è più un macromondo, cioè non vanno are dell’immigrazione o della guerra, ma si ritorna un po’ are del micromondo, della famiglia, dei rapporti personali» il tutto detto con una malcelata soddisfazione che ha fatto storcere il naso a molti. Tanto che lo stesso Conti nei giorni successivi si è trovato costretto ad aggiustare il tiro e per «aggiustare il tiro» intendiamo che in pratica ha dichiarato: «Avete frainteso».