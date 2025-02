Romadailynews.it - Sanita’: Rocca, serve riforma sistema medici base, spetta a governatori programmazione territori

Ilche riguarda idina generale per il loro impiego nei“cosi’ com’e’ disegnato non regge piu’ e tutti i presidenti di Regione chiedono unadecisa affinche’ noi, cuiladei, possiamo dare una risposta e non si debba negoziare ogni aspetto per dare risposte ai nostri cittadini sullaale”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco, parlando a Timeline su Sky Tg24.“Noi, a differenza di chi fa sindacato e vede una sola soluzione, siamo aperti a ogni soluzione purche’ non si debba negoziare ogni cosa in maniera esasperante per dare quelle risposte che i cittadini cercano- ha spiegato-. Mi riferisco alla copertura delle zone, alle aree omogenee. Noi abbiamo bisogno di fare unacorretta”.