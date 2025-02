Parmatoday.it - Sanità, il punto di Fabi: "Ospedali, liste d'attesa e Cau: ecco a che punto siamo"

Leggi su Parmatoday.it

Il nuovo assessore regionale alle Politiche per la Salute, Massimo, mette in testa alle sue priorità "garantire la salute pubblica e universalistica". Come? Certamente non senza risorse adeguate. In un'intervista rilasciata a BolognaToday.it,ha parlato del futuro dei nostri