Sanità, il digitale al servizio dei cittadini. Al varo la Piattaforma nazionale di telemedicina

“Abbiamo la consapevolezza che ormai la sostenibilità del Ssn non può non passare attraverso l’uso di strumenti che possono agevolare l’intero percorso, dalla presa in carico alla gestione passando per il potenziamento dellaterritoriale”. Ha esordito così Ugo Cappellacci, presidente della commissione Affari sociali della Camera dei deputati, alla presentazione delladi(Pnt) avvenuta presso la sede dell’Agenziaper i servizi sanitari regionali (Agenas) di via Toscana a Roma. Lasi compone di un’Infrastrutturadi(Int) di livello centrale e 21 Infrastrutture regionali dicon l’obiettivo ultimo di migliorare la quantità e la qualità dell’offerta sanitaria. L’operatività della infrastruttura è assicurata mediante lo sviluppo di un apposito linguaggio uniforme che permette di descrivere le attività da svolgere per erogare prestazioni e servizi sanitari insull’intero territorio