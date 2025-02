Movieplayer.it - Sandra Bullock preoccupata per la sicurezza della sua famiglia e delle vittime di truffa "Non sono sui social"

Leggi su Movieplayer.it

scende in campo per proteggere i suoi cari e i suoi fan daitori che si fingono lei suimedia per estorcere denaro agli ingenui.ha sempre difeso strenuamente la sua privacy, ma si è sentita in dovere di mettere in guardia i suoi fan dalle truffe provenienti dagli account deimedia che la impersonificano. "Lamia, così come quellapersone innocenti di cui si approfittano itori, è la mia massima preoccupazione", ha detto a PEOPLE, "e ci sarà un momento in cui commenterò di più, ma per ora il nostro obiettivo è aiutare le forze dell'ordine che si occupano di questa faccenda." La star di Speed ??ha chiarito di non possedere account suimedia, perciò .