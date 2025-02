Ilfattoquotidiano.it - San Valentino: 13 idee per partire (e amare) nel weekend più romantico dell’anno

Quest’anno il 14 febbraio, ovvero San, cade di venerdì, ed è perfetto perper undell’amore e godersi due giorni pieni di completa intimità. Paradisi tropicali, città d’arte, montagne innevate: 13 avventure d’amore per una fuga di coppia indimenticabile.A Livigno, notti romantiche nello chalet di ghiaccioLa Snow Spa Experience dell’hotel Lac Salin di Livigno, nel piccolo Tibet d’Italia, è una casina fatta completamente di neve, che sembra quella di una fiaba. Un posto dove stare immersi in acqua calda, sebbene avvolti nel ghiaccio. In questo particolare idromassaggio dal nome Nef Jacuzzi si celebra il giorno dedicato all’amore galleggiando all’aperto in un contesto inusuale. La Spa di neve arricchisce l’esperienza di benessere degli ospiti dell’hotel: nella Spa interna dell’hotel ci sono altri 1200 metri quadri da vivere tra la piscina panoramica, l’idromassaggio salino, l’Apotheke delle erbe, la Private Spa, le sale relax alpine, la zona umida con sauna finlandese, bagno di vapore, bagno alle erbe e cascata di ghiaccio.