Lanazione.it - San Giuliano Terme: Iscrizione alle scuole e ai servizi mensa e trasporto, le scadenze

San, 4 febbraio 2025 - Fino al 31 marzo 2025 sono aperte le iscrizioni aidiscolastico per l’anno scolastico 2025/2026 a San. A dirlo è l'amministrazione comunale che annuncia come le famiglie interessate potranno procedere all’accedendo al Portale deiscolastici, utilizzando le credenziali Spid del richiedente, al seguente link: https://san.cloud.softech-engineering.it/UserLogin/LoginUser.aspx “Abbiamo voluto investire su unache non sia solo uno, ma anche un’occasione educativa – sottolinea l’assessorapolitiche per l'istruzione Fabiana Coli –. Attraverso l’utilizzo di prodotti biologici e locali, vogliamo insegnare ai bambini il valore della sana alimentazione e della sostenibilità ambientale, oltre a garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti”.