Quotidiano.net - San Giovanni de Britto: il martire gesuita celebrato il 4 febbraio

Leggi su Quotidiano.net

Sande: ilil 4Sandeè una figura di spicco nel panorama dei santi cristiani, noto per il suo impegno missionario in India e il suo martirio che lo ha reso un simbolo di fede e dedizione. Nato a Lisbona, in Portogallo, il 1 marzo 1647,deentrò nella Compagnia di Gesù a soli 15 anni. La sua vocazione missionaria lo portò in India, dove trascorse gran parte della sua vita cercando di convertire i locali al cristianesimo. La strada verso la santità La strada verso la santità didefu segnata da numerose difficoltà e persecuzioni. In un periodo in cui il cristianesimo era malvisto in molte regioni dell'India,si distinse per il suo coraggio e la sua determinazione. Fu arrestato più volte e alla fine condannato a morte per la sua fede.