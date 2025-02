Bergamonews.it - San Francesco potenzia il Day Hospital oncologico: nuove postazioni e tempi ridotti per i pazienti

Leggi su Bergamonews.it

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, la Casa di Cura Sancelebra un importante traguardo per la cura deioncologici: l’apertura del nuovo Day, avvenuta nei mesi scorsi, che ha già dimostrato di migliorare l’efficienza dei trattamenti e ridurre le liste d’attesa.Un servizio più rapido e accessibileProgettato come un moderno open space, il Daydella Sanha permesso di incrementare il numero ditrattati ogni settimana di 20-25 unità. Questo significativo ampliamento della capacità operativa si traduce in una riduzione deidi attesa, consentendo aidi avviare le terapie in modo più tempestivo e con risultati terapeutici migliori.Uno degli elementi chiave del successo della struttura è la collaborazione tra il settore pubblico e privato.