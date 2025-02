Notizie.com - Salvatore Sinagra, l’aggressore ha confessato: “L’ho colpito e sono scappato. Ero sotto cocaina”. Il papà: “Forza vita mia”

Leggi su Notizie.com

a mani nude efuggito. Erol’effetto di”. È il terribile racconto del 25enne spagnolo arrestato per la brutale aggressione aha: “. Ero”. Il: “mia” (FACEBOOK FOTO) – Notizie.comIl fermo è stato convalidato proprio in queste ore., 30enne originario di Favignana, in Sicilia, è ricoverato in coma farmacologico presso l’ospedale Doctor Negrin di Palmas di Gran Canaria e sta lottando tra lae la morte. Il suo aggressore è stato accusato di lesioni gravi.A decidere per l’arresto è stata la IV Corte istruttoria di Arrecife, che ha ordinato la detenzione provvisoria senza cauzione per il 25enne, originario delle Canarie, residente nel quartiere Los Geranios di Arrecife e appartenente a una gang della capitale.