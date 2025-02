Salvatore muore per salvare le figlie e gli anziani genitori Non doveva finire così

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sono tutti distrutti dalla terribile notizia che ha sconvolto una comunità.è morto da eroe, dopo aver salvato ledi 8 e 12 anni e l’anziana madre da un incendio scoppiato all’improvviso nella sua casa. Al momento del rogo era in cantina con il padre, poi ha udito le grida delle bambine e le ha raggiunte, salvando loro la vita. Poi è rientrato nell’abitazione e non ce l’ha fatta.Stando a quanto ricostruito finora,non sarebbe più riuscito a lasciare la casa, ormai completamente avvolta dalle fiamme, ed èmorto in seguito al suo gesto eroico. Immediatamente sono arrivati sul luogo i sanitari del 118, i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e i carabinieri, ma il 47enne è stato ritrovato privo di vita.Leggi anche: Incendio choc in un condominio: fuoco e terrore, giovane si lancia dal balconeIncendio in casa,morto dopo aver salvato lee la madreL’incendio in casa è scoppiato nel paese di Caltabellotta (Agrigento) eè mortoimprovvisamente, probabilmente dopo aver perso i sensi per le esalazioni da fumo.