Salvatore Ferragamo e la sua Hollywood, la svolta americana

Dall’Irpinia alla conquista dei set cinematografici diè il simbolo della rinascita dell’artigianato italiano e del valore del design “made in Italy” che fonde tradizione e innovazione. La sua è una storia di determinazione, ingegno e amore per il dettaglio, culminata in un legame indissolubile con il mondo del cinema americano. Ecco come il “calzolaio delle star” è riuscito a lasciare un’impronta indelebile nella moda internazionale.Da bambino scalzo anasce il 5 giugno 1898 a Bonito, in Irpinia. Sin da bambino mostra un’inclinazione naturale per l’arte calzaturiera, tanto che, a soli 9 anni, realizza le sue prime paia di scarpe nonostante il disaccordo del padre. Dopo essersi formato a Napoli, fa ritorno a Bonito per avviare un’attività di calzolaio.