Secoloditalia.it - Salvati chi? L’arresto del tesoriere Pd sparisce dalle prime pagine di Repubblica, Stampa, Domani ecc.

Leggi su Secoloditalia.it

Il best seller in edicola questa mattina si potrebbe intitolare “I sommersi e i”: in questo caso il capolavoro di Primo Levi non c’entra niente.con la s maiuscola sta per Nicolaregionale del Pd in Campania, arrestato lunedì dai carabinieri per associazione a delinquere nell’ambito di un’inesta che prevedeva il pagamento di mazzette per fare entrare immigrati in Italia, senza che ne avessero titolo. Una brutta storia di malaffare sulla pelle dei migranti, che la sinistra sostiene in tv di voler proteggere contro la “destra xenofoba e razzista”. Stavolta, la narrazione ha preso un’altra piega molto meno inclusiva e “petalosa”.I (fatti) sommersi e i(Nicola)Qualora venisse confermato l’impianto accusatorio, al di là del garantismo che deve contraddistinguere tutti fino al terzo grado di giudizio, la notizia dell’inesta meritava un altro risalto.