Salva Milano Sala al Pd | Siate chiari e ditemi cosa farete

, 4 febbraio 2025 - "Il Pd alla Camera ha votato compatto sul, al Senato stanno facendo valutazioni. Al Pd, che non è il mio partito perché non ho la tessera ma è il mio azionista di riferimento, dico". Non ha usato giri di parole il sindaco di, Giuseppe, in diretta a Rtl 102.5, parlando della norma - finita al centro delle polemiche - che potrebbe aiutare la città a uscire dall'impasse creata dalle inchieste della Procura sull'urbanistica. "Al di là dell' orrido nome, pensato da qualcuno a destra, io non sto chiedendo al Parlamento uncondotto - ha spiegato ancora- ma di interpretare dal punto di vista legislativo, se avevamo ragione o no noi" per come sono state interpretate le leggi sull'urbanistica.