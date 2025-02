Ilfattoquotidiano.it - Salva Milano, Sala al Pd: “Siate chiari e ditemi cosa farete, la pianta dei soldi non l’ho ancora trovata e dovrò tagliare i servizi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Al di là del nome orrido ‘’, dato sicuramente da qualcuno a destra, voglio precisare unasida sola e io non sto chiedendo al Parlamento uncondotto, ma di dare un’interpretazione dal punto di vista legislativo e di dire se avevamo ragione noi o no. Il Pd alla Camera ha votato compatto sul, al Senato stanno facendo valutazioni. Al Pd, che non è il mio partito perché non ho la tessera ma è il mio azionista di riferimento, dico:come va a finire e“. Sono le parole pronunciate su Rtl 102.5 dal sindaco diBeppesulla cosiddetta norma ‘’, la legge nata per sbloccare i tanti cantieri finiti sotto sequestro dalla Procura diper presunte irregolarità edilizie nella costruzione di palazzi e grattacieli.