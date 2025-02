Europa.today.it - Salva i genitori e le figlie dall'incendio in casa: Salvatore muore tra le fiamme

Si è preoccupato di mettere al sicuro gli anzianie le due, ma non è riuscito arsi. Ètore Benfari, 47 anni, la vittima dell'scoppiato nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 febbraio, in un'abitazione di Caltabellotta, in provincia di Agrigento.in