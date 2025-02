Ilgiorno.it - Saluto a Renda: 25 anni a capo della Stazione

Marone, Sulzano, Sale Marasino, Zone e Monte Isola nei prossimi giorni saluteranno il luogotenente Elio, per 25al comandocarabinieri di Marone. Per il sottufficiale, difatti, è giunto il momentopensione, dopo che ha dedicato tantialla comunità e alla sicurezza dei cittadini. OriginarioSicilia,è entrato nell’Arma per concorso nel 1986. Ha frequentato la scuola per marescialli e brigadieri di Roma e Firenze. È subito stato destinato nel Bresciano: prima per duea Limone del Garda, come vicecomandante, poi a Salò, dove è statoequipaggio del nucleo operativo e radiomobile. È stato poi vice comandante nelladi Iseo, da cui è approdato a Marone, dove è diventato un riferimento per i cittadini. Prossimamente riceverà ilufficiale dal sindaco Alessio Rinaldi.