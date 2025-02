Lapresse.it - Salute mentale, 64% dei casi si verifica in età lavorativa

Oggi in Italia si investe il 3,3% del Pil per il tema della: se si arrivasse al 5%, si avrebbero 10 miliardi di euro di benefici. Lo stabilisce il rapporto “Headway – A new roadmap in Brain Health in Italia: Focus Mental Health. Lacome motore della crescita socio-economica dell’Italia” presentato a Roma, alla presenza del ministro Schillaci, realizzato da Angelini Pharma in partnership con The European House – Ambrosetti.Il tema è grave: secondo il rapporto, nel 2021, la prevalenza dei disturbi mentali in Italia si concentra in modo predominante nella popolazione in età, con il 64,8% deicomplessivi registrati nella fascia di età 20- 64 anni. Le fasce giovanile (minori di 20 anni) e anziana (età superiore ai 65 anni), invece, mostrano prevalenze significativamente inferiori, rispettivamente pari al 14,1% e al 21,1% della prevalenza totale.