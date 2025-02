Oasport.it - Salto con gli sci, cinque azzurri convocati per le gare a Lake Placid. Presenti Malsiner e Sieff

Trasferta negli Stati Uniti per la Coppa del Mondo dicon gli sci. Dal 6 al 9 febbraio infatti saràad ospitare dueindividuali sia al maschile sia al femminile, oltre ad una prova a squadre miste.Sarannogliin gara sul trampolino di. Dal direttore tecnico Ivo Pertile sono statitra gli uomini Alex Insam e Francesco Ceccon, mentre tra le donne sarannoAnnika, Larae Martina Zanitzer.Una stagione finora un po’ complicata per ilazzurro. I migliori risultati sono arrivati ovviamente al femminile, con il nono posto di Laraa Zhangjiakou, dove anche Annikaha centrato la Top-10. Nell’ultima prova a squadre mista a Willingen, invece, il quartetto azzurro ha concluso al sesto posto. In vista dei Mondiali di Trondheim in Norvegia, che si terranno tra fine febbraio ed inizio marzo, la Coppa del Mondo dicon gli sci prevede ancora altre tappe.