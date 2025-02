Ilgiorno.it - Salone del Mobile 2025: dall'8 al 13 aprile 2mila espositori alla Fiera di Milano Rho. Ci sarà anche un’installazione firmata Paolo Sorrentino

Rho (), 4 febbraio– Sono oltregli, il 38%'estero, che prenderanno parte63esima edizione deldelin scenadiRho'8 al 13. Il contorovescia è iniziato per la manifestazione internazionale più importante del settore che in questa edizioneprotagonistacon la Biennale Euroluce. Sono 148 i brand tra debutti e ritorni, distribuiti in oltre 169.000 mq di superficie espositiva netta occupata, interamente sold out. L’instzione diUna grande novità è stata svelata oggi durante la presentazione dell’edizione in arrivo: ciun'instzione dedicata al sentimento universaledal premio Oscar, dal titolo "La dolce attesa". Si tratta di una metafora dell'esistenza che offrirà l'opportunità di fermarsi ad ascoltare il proprio respiro per ritrovare la bellezza nel tempo che scorre lento.