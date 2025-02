Zon.it - Salerno, sequestro di immobili e partecipazioni societarie per 3 milioni di euro

Come comunicato in una nota stampa della Procura di, nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale dihanno eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di– Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di questa Procura con cui è stato disposto il, ai sensi del codice antimafia, die unitàari per un ammontare complessivo stimato in tredi, nei confronti di un soggetto già condannato per reati di associazione mafiosa, estorsione, rapina, porto abusivo e detenzione di armi nonché reati in materia di stupefacenti. I sequestriIn particolare, tale attività costituisce la sintesi patrimoniale di pregressi indagini, eseguite dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di, nel cui ambito il 16 dicembre 2022 erano stati disposti gli arresti domiciliari a carico del soggetto di cui sopra e l’interdizione per 12 mesi dall’esercizio di attività imprenditoriali nei confronti di un altro soggetto, entrambi indagati per trasferimento fraudolento di valori e, attualmente, imputati per tali fatti.