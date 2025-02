Zon.it - Salerno, lavori dell’Alta velocità: disagi e divieti di transito in città

Il Comune diMobilità ordinano l’adozione dei seguenti provvedimenti, con effetto dalle ore 16,00 di oggi, 4 febbraio 2025, sino ad avvenuto passaggio del convoglio avverrà entro le ore 6,00 di domani mattina, 5 febbraio. Le aree interessate sono: Via Ligea; Via Porto;Via Centola; Piazza Umberto I;Lungomare Trieste; Piazza della Concordia; Lungomare Tafuri;Lungomare Marconi; Lungomare Colombo; Via Leucosia (carreggiata lato monte); Via Clark; Via Bandiera; Viale Giacumbi; Piazzale Volpe; Piazzale Bottiglieri.E’ istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli su ambo i lati delle predette carreggiate.Dalle ore 22 del 4 febbraio 2025 verrà dato avvio aldel convoglio eccezionale sul predetto itinerario, prevedendo una chiusura dinamica e temporanea delle strade oggetto di itinerario e di quelle che si immettono sul percorso in base all’avanzamento dell’automezzo.