Sololaroma.it - Salah-Eddine per la Roma, ecco il vice Angelino: spinta per Ranieri

La sessione di calciomercato invernale si è conclusa nel migliore dei modi per la. I giallorossi erano infatti chiamati a portare alla loro corte i giusti colpi nel mese di gennaio, per arrivare con una coperta lunga al finale della stagione. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi sembra essersi conquistato la fiducia dell’ambiente specialmente nelle ultime ore della finestra invernale, con 3 dei 4 acquisti effettuati che sono arrivati sotto l’ombra del Colosseo ieri 3 febbraio. Oltre a Lucas Gourna-Douath e Victor Nelsson, senza dimenticarsi di Devyne Rensch, i capitolini hanno accolto tra le loro fila un nuovo esterno sinistro.Già, perché nelle rotazioni Claudioha perso Nicola Zalewski, passato in prestito con diritto di riscatto all’Inter e prontamente sostituito con quella che può essere considerata una scommessa tutta da scoprire.