Internews24.com - Sala svela: «Stadio? Più di un miliardo per un nuovo vicino a San Siro, ma è bene che Inter e Milan…». E spunta una data

Leggi su Internews24.com

di Redazioneha dato aggiornamenti cruciali sul futuro dellodi San, ecco le parole del primo cittadino,anche unaed il prezzoIl sindaco di Milano Giuseppevenuto quest’oggi sulle frequenze di Rtl 102.5 nel corso dell’appuntamento “Beppea tutto campo”. Il primo cittadino hato cruciali novità legate al futuro delloGiuseppe Meazza di San. Ecco le sue parole, vediamo qui riportato un breve estratto dell’vento distamane:SULLOSAN– «La cosa buona è chee Milan sono tornate ad essere insieme e non c’è altra via. Realizzare unocosta più di une le due proprietà se non lavorano assieme non si porta a casa. A questo punto me lo auguro di aver difeso il vecchio ma amatoSan, si sta andando verso unche sarà costruito di fianco a San, il quale sarà riconvertito in altro.