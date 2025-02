Sabaudia Maratona Maga Circe | Una famiglia che accoglie chiunque voglia correre in un posto magico

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 gennaio 2025- “Grazie. Grazie a tutti, in particolare a chi ci ha elogiato ma anche ai pochi che hanno sopportato la quinta edizione della. Sono molto orgoglioso per esserne stato parte attiva nell’organizzazione e molto soddisfatto per la riuscita della manifestazione. Ringrazio il sindaco Alberto Mosca, il vicesindaco Giovanni Secci, l’Amministrazione tutta e gli Uffici del Settore Sport per avermi supportato. Per tre giorniè stata agli onori delle cronache nazionali e locali per l’importante competizione sportiva”. Queste le parole di gratitudine del delegato allo sport del comune di, Massimo Mazzali, all’indomani della. Un appuntamento ormai consolidato e che ha visto, per la seconda volta consecutiva, l’assegnazione dei titoli di campione italiano assoluto e, quest’anno, anche l’assegnazione del titolo Master.