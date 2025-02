Inter-news.it - Sabatini attacca: «Milan-Inter? Errore VAR clamoroso! Ma DAZN?!

in merito a come ha gestito Open VAR. L’episodio cruciale diè stato stranamente omesso.ALL’ATTACCO – Continua a far parlare ilrigore non assegnato all’nel derby contro il. Incredibile come il VAR diretto da Di Paolo e Doveri (quest’ultimo giovedì arbitrerà il recupero contro la Fiorentina) non abbiano visto in video lo sgambetto di Pavlovic ai danni di Marcus Thuram. Sandro, a Calcio Selvaggio, si è scagliato contro. Infatti, la piattaforma che ha diritti della Serie A ogni domenica manda in onda un format chiamato Open VAR, per rivedere tutti gli episodi arbitrali più discussi della giornata. Ma stranamente, domenica hanno omesso gli episodi disi scaglia contro l’emittente: «Ami devono spiegare perché il programma l’open VAR lo fanno solo quando vogliono loro.