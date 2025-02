Oasport.it - Rugby, l’Italia aggiunge due giocatori in vista del Galles

L’Italè tornata al lavoro indel secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2025, con gli azzurri che sabato prossimo affronteranno ila Roma. Una sfida fondamentale per entrambe le formazioni, reduci da due ko all’esordio, per evitare di essere in corsa per il cucchiaio di legno. E per prepararsi al meglio il ct azzurro ha ampliato la rosa del.Gli azzurri si avvicinano alla sfida con i britannici con un dubbio, visto che Simone Gesi è uscito infortunato da Edimburgo, con un trauma contusivo al ginocchio sinistro che verrà rivalutato nei prossimi giorni. Per questo motivo Quesada ha deciso di convocare Mirko Belloni, trequarti in forza al Rovigo che ha già preso parte agli allenamenti con gli azzurri nella prima settimana di raduno a Roma a gennaio.Assieme a Belloni, l’altra novità è Mirco Spagnolo, che in attesa di completare il periodo di squalifica e, dunque, non utilizzabile in lista gara con il, inizierà a riprendere confidenza con l’ambiente azzurro indi potenziali convocazioni future.