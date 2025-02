Lanazione.it - Rugby. Il week end delle squadre valdarnesi

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 04 febbraio 2025 – E' stato unend di gioco ed entusiasmo per ilMammut. Un'ottima mattinata quella di ieri per i ragazzi dell'under 10, impegnati ad Arezzo per una serie di partite. I ragazzi hanno dimostrato crescita e tenacia. La giornata si è conclusa con partite "a colori" ovvero dove i bambini hanno giocato con i piccoli atletialtrecreando nuove formazioni. Una bellissima iniziativa che promuove l'amicizia,il divertimento e lo spirito più nobile dello sport. I piccoli della U8 con gli amici del Vasari sono stati ospiti di Colle Val d' Elsa. Un gruppo sempre più grintoso e determinato si è divertito tra placcaggi e mete. Riposo per il gruppo dell' under 14 che ne ha approfittato, sabato pomeriggio, per fare un allenamento congiunto con gli amici di Colle Val d' Elsa ,allo stadio di Levane ,seguito dalla visione della prima partita dell' Italia contro la Scozia nel torneo Sei Nazioni.