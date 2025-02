Oasport.it - Rugby, il ranking mondiale dell’Italia: gli azzurri perdono terreno ma restano decimi

Sconfitta quasi del tutto indolore, in termini di, per l’Italia in Scozia nel primo match del Sei Nazioni 2025 di: glicontengono la battuta d’arresto al di sotto della soglia dei 15 punti di scarto e quindiappena 0.23 in classifica.La distanza tra scozzesi edin graduatoria, unita al fattore campo sfavorevole, dunque, consente all’Italia di limitare i danni e non perdere troppoin classifica, difendendo la top ten e mantenendo un buon margine di vantaggio sul Galles, 11°, prossimo avversario nel Sei Nazioni.L’Italia, infatti, resta al decimo posto a quota 78.41, e nella prossima giornata del torneo rimetterà in palio la permanenza in top ten contro il Galles, che attualmente si trova a quota 74.01: gliverrebbero infatti scavalcati dai gallesi in caso di sconfitta con più di 15 punti di scarto.