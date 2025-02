Sport.quotidiano.net - Rugby, il pratese Buonfiglio trascina le Zebre a Belfast

Prato, 4 febbraio 2025 - Nell'ultimo anno gli infortuni non gli hanno dato tregua, costringendolo a lungo ai box. Ma quando finalmente ha avuto modo di tornare e di riprendere il suo posto nel XV delle, ha fatto la differenza e confermato di poter ancora dire la sua. Se la franchigia parmigiana ha battuto al'Uster per 15-14, è stato anche grazie al contributo di Paolo, autore di un'ottima prestazione in mischia insieme al compagno di reparto Hasa. La firma del pilone nato a Prato, che proprio lo scorso 28 gennaio ha compiuto trent'anni, è ben leggibile sotto quello che per gli uomini di coach Brunello è il terzo successo stagionale nello UnitedChampionship. Nel 2023, esordendo in azzurro contro l'Irlanda,era diventato il terzo giocatore cresciuto nei Cavalieri a giocare con la Nazionale dopo Edoardo Gori e Lorenzo Pani.