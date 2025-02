Veneziatoday.it - Rubano in tarda serata nel cantiere, arrestati due fratelli

Leggi su Veneziatoday.it

Non autorizzati, si aggirano intra i container di unedile di Mestre: segnalata la loro presenza sospetta nell'area, i carabinieri di Mestre intervengono e arrestano in flagranza dueitaliani, di 20 e 23 anni, poiché presunti responsabili di furto aggravato in.