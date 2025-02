Foggiatoday.it - Rubano auto in via D'Addedda, all'interno farmaci salvavita per un bimbo diabetico: "Aiutateci"

Leggi su Foggiatoday.it

Ignotiun'parcheggiata in strada, in via D', in zona Macchia Gialla, a Foggia. Ma all'del veicolo - una Citroen C3 bianca, di proprietà di una famiglia siciliana, giunta a Foggia per far visita ai parenti - v erano deifondamentali per il figlio.