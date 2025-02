Ilgiorno.it - Rozzano, incidente in via Mazzocchi: traffico bloccato sulla strada per l’Humanitas

Leggi su Ilgiorno.it

, 4 febbraio 2024 - È bastato unche ha visto coinvolta una Fiat Panda per paralizzare completamente la viabilità tra l'ospedale Humanitas e Milano. Lo schianto è avvenuto sull'assele che collega Basiglio alla sede dell’ospedale Humanitas in via dei Missaglia, nei pressi della rotatoria di Quattroruote in via. Due i feriti in codice giallo trasportati negli ospedali della zona. Sul posto si è recata la polizia locale diper ricostruire la dinamica dell', ancora poco chiara. In seguito al sinistro si sono formate code lunghissime fino a Basiglio. Tutto ildella zona è stato deviato su percorsi alternativi.